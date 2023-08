Al Bilbao salgono sul palco gli Alestorm

Al Bilbao, storico locale di San Polo D’Enza, ora con la nuova direzione del circolo ’Fuori Orario’, per la notte di Ferragosto propone musica doc: sul palco ci saranno gli Alestorm, nota band scozzese nota per le tematiche piratesche; poi Trick or Treat, power metal band da Modena che si è affermata come una solida realtà nel panorama italiano. Poi gli Ulvedharr, band thrashdeath metal e i VallorcH, pionieri del folk.