Al Grand Hotel si parla d’amore Tornano gli incontri sulla terrazza

di Nives Concolino

Count down per la quarta edizione de La Terrazza della Dolce Vita che, oggi alle 19 partirà con due ospiti eccellenti, il maestro Pupi Avati, questa volta in veste di scrittore appassionato di Boccaccio, e Paola Perego, noto volto di Mamma Rai. Si annuncia così entusiasmante l’ouverture dei salotti culturali (a ingresso gratuito) ideati e organizzati da Giovanni Terzi e Simona Ventura nel giardino del blasonato Grand Hotel di Rimini, tanto amato da Federico Fellini. Fino al 10 agosto la rassegna che verterà sul tema ‘L’amore salverà il mondo?’ sarà un vortice di ospiti, tra artisti, giornalisti e politici, condensati in dodici appuntamenti. Spazio, intanto, ad Avati, che neppure un mese fa a Riccione nel corso di Cinè ha ricevuto il premio ’Hot Corn Awards Legend’. Nelle sale col suo ultimo film ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ ambientato a Bologna, sua città natale, oggi presenta il suo ultimo libro ’L’Alta fantasia’ (ed. Solferino, 2021), storia del viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante. Ospite la conduttrice televisiva Paola Perego, che sarà ancora presente in Rai con il programma ’Citofonare Rai 2’, in tandem con la Ventura (le serate si prenotano via mail: [email protected] e per telefono: 054122122). Domani Giovanni Terzi e Simona Ventura intervisteranno il giornalista Massimo Giletti, ex conduttore del canale La7, che dovrebbe sostituire Bianca Berlinguer in Rai, e il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro. Martedì 1 spazio all’attrice Marisa Laurito e Fiamma Nirestein giornalista esperta di politica estera, oggi vicepresidente della Commissione esteri della Camera. In ordine seguiranno mercoledì 2 agosto il bassista Saturnino e la cantante brasiliana, Olga Maria de Souza, in arte Corona. Grande attesa giovedì 3 per Leroy Gomez, icona delle disco anni 70-80 con i Santa Esmeralda e il comico Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli). Il 4 incontro con Giacomo Agostini, pilota motociclistico, quindici volte campione del mondo, e l’imprenditore Matteo Zoppas, presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Il 5 agosto sarà la volta del conduttore Tiberio Timperi, in coppia con Gary Low. Si susseguiranno Francesco Vecchi col suo libro ’Non dobbiamo salvare il mondo’ e sempre il 6 Anson Williams, attore e regista statunitense, celebre per il personaggio di Potsie nella serie Happy Days con Emilio Targia, giornalista, e Giuseppe Ganelli (fondatore dell’Happy Days International Fans Club), che presenteranno il libro ’La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days’. Con loro in video Henry Winkler, il mitico Fonzie. Tantissimi gli ospiti anche nella settimana successiva.