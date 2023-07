Al Peter Pan con Meg Dai 99 Posse alle sperimentazioni

Un finale con un’ospite d’eccezione quello della rassegna Peter Pan 3D, questa sera con Meg sul palco della spiaggia 36 a Marina di Ravenna (alle 22). Icona di un’epoca costruita con i 99 Posse negli anni ‘90, ma anche protagonista come solista, Meg sarà accompagnata da un batterista. Autrice, cantante e produttrice, Meg ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di "nuovi accordi e nuove scale". Negli anni è diventata il simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale fino a Vesuvia, il l’ultimo album di inediti. La serata prenderà il via alle 18 con le le selezioni musicali di Luigi Bertaccini, per proseguire alle 20 con Filippo Aletti e La Radio in Spiaggia a cura di Melody Box. Alle 21.40 I Malati Immaginari.