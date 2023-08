Al Saxa Beach su note di violini "Amicizia sotto l’ombrellone"

Ha una peculiarità il Saxa Beach, sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio, che ne fa da quindici anni a questa parte uno stabilimento balneare pressoché unico in Italia: è cioè un ‘container fish restaurant’. "È una nostra caratteristica distintiva", rivendica Cristiano Recanati, vulcanico titolare che ha ideato questa originale soluzione per il suo stabilimento con annesso ristorante di pesce, dove promuove una serie di iniziative che spaziano dal torneo di scacchi alla pallavolo, dalla musica alle originali serate a tema, anche culturali. La programmazione musicale viene predisposta con mesi d’anticipo "ma quest’anno sto aggiustando il tiro a stagione in corso, constatando un evidente cambiamento: i clienti amano sempre più trascorrere serate in spiaggia, magari con le musiche di un violino o di un pianoforte, preferendole a ritmi più vivaci. C’è voglia di relax".

Punto forte del Saxa Beach è l’ambiente familiare e amichevole: "Vogliamo che chi ci sceglie sia a suo agio con noi ma anche col vicino di ombrellone: per me è fondamentale che non ci siano situazioni conflittuali o di insofferenza che possano rovinare la giornata al mare; quando assegno gli ombrelloni, tengo conto anche di questo aspetto". Nell’80 per cento dei casi i clienti del Saxa sono del posto, ma stanno aumentando i turisti, anche umbri: "Non stiamo risentendo di quella flessione di cui si parla a livello nazionale. Tutt’altro".

m. c.