Al Teatro all’Aperto Mario Biondi in concerto Unica tappa in regione

A Cesenatico il cartellone teatrale estivo di ‘Ribalta Marea’ propone l’evento clou, con il concerto di Mario Biondi e la sua band, domani sera alle 21, al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini, nel centro storico a due passi dal porto canale. È l’unica data in Emilia-Romagna della tournèe estiva del grande artista. Mario Biondi proporrà i suoi successi, i brani più noti ed eseguirà in anteprima anche alcuni brani che saranno contenuti nel nuovo album in uscita in autunno. Tra questi c’è ’My Favorite Things’, la reinterpretazione del celebre brano di Julie Andrews, che vede la presenza del noto jazzista italiano Stefano Di Battista. Ad accompagnare sul palco il cantante ci sarà la sua ormai storica band composta da sei elementi, piano e tastiere, basso e contrabbasso, batteria, percussioni, chitarra, flauto, tromba e sax. La formazione porta in scena un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning con l’inconfondibile voce di Biondi.