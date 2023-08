Al Trinidad fra giochi e djset "Agosto ha portato i turisti"

Sole, mare e tanto divertimento per bambini e famiglie al bagno Trinidad del Lido delle Nazioni. Non si perde d’animo, nonostante la stagione particolare, il titolare Umberto Fogli: "Quest’anno abbiamo inizialmente assistito a un certo calo nell’afflusso di vacanzieri. In questi giorni stanno però fortunatamente arrivando i turisti di agosto ad animare una situazione che per ora è stata tranquilla".

Il bagno Trinidad, a conduzione familiare, accoglie i suoi ospiti tra l’azzurro di lettini e ombrelloni, in un’area priva di barriere architettoniche accessibile in autonomia anche a persone con disabilità.

A disposizione dei clienti ci sono anche docce calde, una rete wifi che copre anche l’area occupata dagli ombrelloni, e una spiaggia attrezzata per i cani. Il bagno è apprezzato anche per l’area dedicata alla ristorazione, in cui si possono gustare i tradizionali spaghetti allo scoglio o alle vongole, la frittura di pesce e l’immancabile antipasto ‘Trinidad’.

Uno stabilimento a misura di bambino, con ampio parco giochi, campi da beach volley e racchettoni, animazione due volte alla settimana, ma anche tornei di calcio, giochi sulla spiaggia, caccia al tesoro e tanti altri passatempi. Il divertimento continua nelle serate musicali: tutti i mercoledì si balla dalle 22 alle 2 di notte con dj Alain. Ospite di sabato 5 agosto sarà invece la tribute band di Vasco Rossi ‘Basta Poco’.