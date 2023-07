Al via Deejay On Stage in diretta dall’Aquafan E ad agosto i concerti

Prende il via oggi Deejay On Stage 2023, l’estate di Radio Deejay a Riccione in diretta dall’Aquafan. Si parte con lo sport protagonista con Play Deejay, per poi lasciare spazio ad agosto ai grandi nomi della scena pop italiana sul palco di piazzale Roma, sempre alle 21.15: il 3 agosto saranno ospiti Paola e Chiara, mentre il 7 agosto sarà la volta dell’attesissimo live di Diodato. Il 9 agosto toccherà all’inedito duo formato da Mara Sattei e gIANMARIA, mentre l’11 agosto a salire sul palco insieme ad Angelica Mango sarà Leo Gassman. Appuntamento da non perdere il 15 agosto, quando arriverà sul palco Francesco Gabbani. Ancora da definire le date di artisti quali The Kolors e Boombadash.