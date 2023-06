Alta fedeltà e nuovi arrivi in riva Tempo d’estate al Marano Beach

Non solo bagnanti italiani, al Marano Beach (zona 135-136) di Riccione: fin dalla Pentecoste sono arrivati anche i tedeschi. Si tratta di famiglie fedelissime, che da decenni si rosolano sulla stessa spiaggia, a pochi passi dal Grune Perle, uno degli ultimi hotel dove si parla quasi esclusivamente in lingua tedesca. Tra gli ospiti Ete e Marina Klingheil, Philip, Julia e Petra Hollermann da quarantaquattro anni, ogni estate a Riccione. Sempre da Monaco è arrivata la famiglia Funk, quattro generazioni dal bisnonno ai pronipoti, tutti a Riccione. "La partenza della stagione balneare è stata difficoltosa per il meteo e per il danno mediatico dopo l’alluvione, superiore al danno reale – commenta il bagnino Fausto Ravaglia, volto ormai noto anche in tv per i suoi numerosi interventi e come protagonista di uno spot –. C’è stata una falsa partenza, ma siamo fiduciosi, perché nonostante gli allarmi tanta bella gente continua a scegliere la nostra riviera per l’ospitalità, la gentilezza e i servizi. Oltretutto chi viene a Riccione quest’anno trova la Bandiera Blu, quindi acqua pulita".

Sono i motivi che hanno spinto in riviera anche Paolo Ferrari e Annalisa Sideri arrivati da Garda con il nipotino. "Pur avendo casa in Sardegna – premettono –, abbiamo scelto di venire in Romagna per solidarietà e per la gentilezza romagnola: una bellissima vacanza". Nel frattempo pausa tintarella per Mara Bernardi e Walter Piozzi, che hanno scelto di regalare qualche speciale attimo di relax al loro quattro zampe, nella vasca per idromassaggi riservata a Fido.

Nives Concolino