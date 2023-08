Altro che rosa Il nuovo colore è blu (granchio)

Francesco

Pierucci

Siamo a un bivio. Un bivio di preoccupazioni e crollo di certezze. Delle solide basi che almeno fino a venti giorni fa erano granitiche, marmoree, di cemento armato e resina. Il colore dell’estate potrebbe, e dico potrebbe, non essere più il rosa. Il rosa di Barbie che grazie al film era salito in cima a tutte le liste del desiderio: moda, cibo, vacanze e tutto e di più. Questo potrebbe rischiare di essere ‘tagliato’, nel vero senso della parola, dalle chele di un granchio. Ovviamente blu. E sappiamo che le sue sono affilate. Tanto lo sappiamo, la moda può essere ispirata anche dalla cronaca e da almeno due settimane il granchio blu è la notizia. In fondo, però, è un colore che sta bene a tutti e un po’ su tutti. Nella tinta in questione c’è del bianco di fondo quindi un tono marino acquoso, quasi brillante ma non luminescente. Più forte di un lapis, più tenue di un navy e più bilanciato di un blu elettrico. Una maglia o giacca così, in armadio, me la terrei. Giochiamo d’anticipo, non si sa mai. Tranquilli, non ho preso un granchio. Penso davvero che questo blu possa diventare un trend.