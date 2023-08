Amarcord, canto mondiale Un libro-dizionario sul film

A come Amarcord. ’Mi ricordo’. Un termine dialettale che ha scavalcato ogni confine linguistico. Nel 1973 Federico Fellini regala al pubblico un film che ha il sapore di un diario intimo e allo stesso tempo un racconto capace di parlare al mondo, scritto con lo sceneggiatore Tonino Guerra. A 50 anni dall’uscita nelle sale, Rimini ha omaggiato a luglio questo capolavoro con una proiezione alla Corte degli Agostiniani, dove centinaia di spettatori si sono emozionati rivivendo le vicende di Titta, dello zio Teo e della Volpina. A indagare questo ‘universo’ è anche il nuovo ’Amarcord dalla A alla Z’, di Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori (ed Sabinae), un libro-dizionario che viene presentato oggi alle 18,30 a Rimini, al chiringuito del Bagno 60 (lungomare Murri), promosso dalla Cooperativa operatori di Spiaggia di Rimini Sud. In dialogo con gli autori ci sarà Marco Leonetti, responsabile della Cineteca e del Fellini Museum. Il volume, accompagnato da suggestive immagini, restituisce attraverso 60 voci aneddoti, curiosità, protagonisti e temi cari al regista. "È una magia che si rinnova, la cifra di questo film è elevatissima – afferma Miro Gori –. A Rimini ci può essere un surplus di interesse, ma piace ovunque, basti pensare al successo in Giappone."

Amarcord non perde il suo fascino, qual è il segreto?

"Fellini parte da un grumo provinciale e riesce a stravolgere tutto. Ritorna poeticamente all’infanzia, la reinventa, costruisce momenti e dipinge un affresco che parla a tutti. È provinciale e allo stesso non lo è, è un canto mondiale, è la grandezza del film, è il mistero dei geni."

Come è nata l’idea di un libro-dizionario?

"L’idea è di Bagnaresi e ho trovato che l’unico modo per parlare ancora di Amarcord fosse costruire un dizionario con una serie di parole che ne raccogliesse la lingua. L’ambizione dell’impianto è una novità, abbiamo individuato dei termini ed è presente almeno una voce per ogni lettera, si passa da quelle più note come Grand Hotel e Fulgor a quelle dialettali o altre come Quindicina che si rifà all’episodio della maîtresse e, ancora, Rex, Zeus, Tabaccaia."

Una curiosità per i lettori?

"Molte. Ad esempio alla voce Gradisca c’è un racconto su come la vera o presunta Gradisca si sia arrabbiata riconoscendosi nel film."

Le parole cosa fanno capire in più sul film?

"In Fellini c’è una mescolanza costante e fruttifera fra la fantasia delle immagini e la geometrica potenza delle parole, del linguaggio. Fellini è anche il regista delle parole e dei suoni."

Il personaggio più contemporaneo nel libro?

"Direi lo zio Lallo, che è il pataca, il vitellone, impersonato da Nando Orfei, ma anche il nonno, il patriarca bonario ancorato al suo dialetto".

Lina Colasanto