Andrea Pennacchi porta in scena Omero "La mia Piccola Odissea a più voci"

Si fregia del titolo di Piccola Odissea lo spettacolo che Andrea Pennacchi porta in scena oggi alle 21.30 al Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno, per il cartellone di Teatri Antichi Uniti. Parole e musica, con Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro, per il testo che più di ogni altro ha permeato di sè la letteratura. Pennacchi si è imbattutto nel poema da bambino: "Nell’Odissea non faticai a riconoscere le storie delle persone che amavo - confida Pennacchi -: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori. Cercheremo di restituirne il sapore di racconto orale, proponendo una versione a più voci, con al centro la componente femminile del poema".