Antonacci, 30 anni di note sul palco "Finalmente libero le mie emozioni"

di Laura Guerra

Biagio Antonacci arriva stasera sul palco del Ferrara Summer Festival, festeggiando i suoi 30anni di carriera.

Antonacci, che spettacolo sarà?

"È un palco inedito per me quindi devo capirlo prima di pensarlo. Mi stimola però".

Un’ infanzia in un quartiere popolare e difficile: è riuscito a diventare ciò che è ora grazie alla fame di riscatto?

"Arrivo da un quartiere popolare difficile ma la mia vita è stata piena di soddisfazioni e di ricchezza di ogni tipo, culturale, di informazione, incontri, collaborazioni, la conoscenza di Franco Battiato, la penna di Pino Daniele, la canzone scritta da Paolo Conte, i successi negli stadi. Ora voglio divertirmi come forse non ho fatto prima perché pensavo sempre a qualcosa che non esisteva. Oggi capisco che la mia musica è fatta di esistenza e di realtà. Faccio ciò che mi riesce di fare".

Lavorava da geometra, faceva la gavetta artistica, e intanto usciva il suo primo successo ‘Liberatemi’: com’è stato?

"Quel brano mi ha dato la libertà di scegliere di fare solo un lavoro, anche se con fatica perché ero abituato a svegliarmi presto. Il successo mi ha permesso di svegliarmi qualche ora dopo. Ma non tante".

Crede che i giovani d’oggi abbiano una via troppo facile per fare successo?

"Oggi è diverso. È una conquista temporanea. Prima era una difficile conquista ma durava del tempo mentre oggi i giovani lo bruciano ma la loro fortuna è che sanno fare molte più cose: l’artista, poi il cantautore, poi il programmatore, usare i social... A differenza nostra che sapevamo fare solo musica. Oggi l’artista è polivalente".

Quanto è difficile fare l’artista oggi?

"È più facile: non mi devo più mettere sullo starter di partenza, non devo più fare la gara e godo di quello che ho scritto e delle mie canzoni che si cantano ancora tra i giovani. Me la godo come puro artista senza inseguire nulla.

Davanti ai drammi come il terremoto o l’alluvione, i primi a mobilitarsi per cercare di aiutare siete stati proprio voi artisti…

"Davanti a queste cose gli artisti si sentono in obbligo. C’è chi partecipa e chi aiuta senza farlo sapere. Mi sembra però strano che gli artisti siano sempre i primi a rispondere e non capisco perché altri non hanno la stessa reazione. La categoria che risponde prima è sempre quella degli artisti".