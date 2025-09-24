Un gemello digitale in 3D? Tutti gli appuntamenti della Notte dei Ricercatori a Modena e Reggio Emilia

Modena e Reggio Emilia, 24 settembre 2025 - Venerdì 26 settembre anche l’Università di Modena e Reggio Emilia partecipa alla Notte europea della ricerca, trasformando Modena, Reggio Emilia - e anche Mantova - in un grande laboratorio diffuso. La manifestazione, aperta gratuitamente a tutti, proporrà centinaia di attività interattive: dalle dimostrazioni tecnologiche agli esperimenti scientifici, fino alle visite guidate in luoghi di ricerca normalmente non accessibili. L’obiettivo, come ogni anno, è avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano dei ricercatori e mostrare quanto la scienza sia parte integrante della vita di tutti i giorni. Ecco il programma con info, orari ed eventi città per città.

Le iniziative a Modena

Il cuore del programma modenese sarà nei Complessi di San Geminiano e San Paolo, aperti dalle 20 a mezzanotte con percorsi che spaziano dalla fisica alla medicina, fino all’ambiente e alla sostenibilità. Nella Virtual Room del Cnr-Nano sarà possibile immergersi in mondi microscopici grazie alla realtà virtuale e all’intelligenza artificiale, mentre altri spazi ospiteranno esperimenti di chimica, quiz scientifici e incontri “veloci” con i ricercatori.

La salute sarà al centro delle attività del Complesso San Paolo, dove il pubblico potrà scoprire nuovi dispositivi diagnostici e partecipare, come nella scorsa edizione, a screening cardiologici gratuiti.

L’Orto botanico di Unimore resterà eccezionalmente aperto fino a sera con visite guidate tra piante rare, attività per bambini e dimostrazioni dedicate alla biodiversità. Da non perdere anche la possibilità di salire i 200 gradini dell’Osservatorio geofisico nella Torre di Levante del Palazzo Ducale per osservare la città dall’alto e conoscere due secoli di dati climatici.

Il programma a Reggio Emilia

Dalle 18 a mezzanotte il Parco Innovazione sarà il fulcro delle attività reggiane. Qui i visitatori potranno costruire un “gemello digitale” in 3D, interagire con robot intelligenti e sperimentare ambienti immersivi. Saranno presenti laboratori sul packaging sostenibile e materiali biodegradabili, mentre la salute sarà raccontata con attività di prevenzione, giochi scientifici e persino un laboratorio teatrale. Non mancheranno progetti di esplorazione spaziale, con studenti impegnati nello sviluppo di rover e

droni planetari.

Mantova tra robotica e biodiversità

Anche la città virgiliana partecipa insieme a Unimore con un programma che si concentrerà al Fum, dalle 19 alle 23. In primo piano la robotica collaborativa e i veicoli autonomi, ma anche i materiali innovativi e l’elettronica organica applicata all’intelligenza artificiale. Uno spazio sarà dedicato alla biodiversità acquatica, con osservazioni al microscopio sugli organismi che popolano le acque dolci. La serata proporrà inoltre attività sulla sicurezza informatica e un originale gioco interattivo che unisce musica e lingue grazie all’Ai.