Aquiloni in volo nel cielo di Urbino Le contrade pronte alla sfida

La prima domenica di settembre di ogni anno il cielo di Urbino si tappezza di rombi colorati. Anche oggi si rinnova infatti l’appuntamento con la Festa dell’Aquilone, che giunge alla edizione numero sessantotto e vede la presenza di aquilonisti professionisti ad animare l’intera giornata: dalle 10, sulle colline che guardano la città, a una manciata di chilometri dal centro storico, oltre cinquanta lanciatori da tutta Italia e non solo faranno volare aquiloni gonfiabili e acrobatici, una gioia per gli occhi. Ma è dal primo pomeriggio che ognuno arriva sul campo delle Cesane col proprio aquilone per prepararsi alla sfida, che oppone tra loro le dieci contrade cittadine. Ogni quartiere ha un proprio colore, che si ritrova negli aquiloni che devono essere lanciati in massa nell’arco di mezz’ora, dalle 16 alle 16,30. Allo scoccare della fine, vincerà l’aquilone che ha ‘preso più filo’ ed è quindi il più lontano tra le centinaia in volo. Una festa sentitissima dagli urbinati, che non hanno un palio o una sfida di antiche origini, e dunque hanno creato nel Novecento questa competizione che ben si adatta alla ventosità delle sue colline, resa proverbiale anche da Giovanni Pascoli nella sua poesia L’Aquilone, dove ricorda le sue giornate spensierate ai tempi in cui era un giovanissimo alunno del collegio urbinate. Per chi non l’ha mai vista, la festa è uno spettacolo unico nel suo genere: il cielo riempito di coriandoli colorati lo si trova solo a Urbino. Al trofeo principale, segue la gara degli aquiloni di bellezza: tridimensionali, dalle forme più eccentriche, alcuni enormi, altri microscopici, di pochi centimetri.

Le contrade mantengono assoluto riserbo sui progetti in corso, quindi quest’anno chissà cosa riserveranno; ogni idea è lecita, se non vola, rimarrà comunque un capolavoro costruttivo. Sì, perché gli aquiloni di Urbino sono fatti solo con canne di fosso, carta velina, colla vinilica o al più scotch trasparente, spago. Nient’altro. Niente materiali ipertecnologici, niente scheletri in carbonio, niente fili indistruttibili. Gli aquiloni hanno una natura precaria: il vento può farli arrivare lontano o può decretarne la distruzione. Per scoprire tutto ciò, e provare in prima persona unendosi ai colori che si preferisce, basta andare oggi alla Festa dell’Aquilone.

Giovanni Volponi