Attacchi di Panico E di bellezza

Giorgio

Guidelli

Attacchi di Panico. Da pura bellezza. Partenza: Casali di Ussita. Un grappoletto di case (con chiesetta) ahinoi lesionate dal sisma, che qui ha schiaffeggiato più che altrove un paesino incantevole. Proprio davanti al tempietto antico si imbocca il sentiero che accompagna dolcemente alla val di Panico, lasciandosi sulla destra la dolomitica giogaia del monte Bove, spettacolo Sibillino. Sono evidenti le ‘quinte’ e, nel ventre del picco immenso (quasi un mini Sassolungo appenninico), la selvaggia valle Romana. Procedendo dolcemente per l’ampia vallata, si vira per l’altro spettacolo di tempra dolomitica, il pizzo di Berro, dalla forma vulcanica. Vi si accede da un dirupo ripido, a volo d’uccello su uno srotolarsi di creste e cime che si perdono nell’orizzonte. Poi, per un’accentuata fessura, si sale sotto la cima del pizzo di Berro attraverso una breve e spassosa ‘ferratina’. Di qui alla vetta del pizzo. Panorama mozzafiato, che nulla ha da invidiare alle Alpi.