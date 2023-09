Bagni M48, musica e famiglie Sapore vintage vicino alla Rotonda

Il colore di ombrellone e sdraio riprende quello della spiaggia di velluto, i Bagni M48 sono uno stabilimento tradizionale nel cuore del lungomare Marconi, a due passi dalla Rotonda. Il bar dello chalet è si chiama Bar Fred, in onore a Fred Buongusto. "La nostra terrazza è attrezzata come zona lounge e relax – spiega Michele Mercanti, titolare dello stabilimento – lì organizziamo anche compleanni e feste di laurea, ma è anche una location diversa da dove poter osservare la splendida Rotonda". Uno stabilimento dal sapore vintage, dove i servizi sono garantiti, ma gli ombrelloni vengono ancora aperti e chiusi manualmente dal bagnino. "Nel nostro stabilimento non ci sono campi da gioco – prosegue – è uno stabilimento per famiglie, per questo proponiamo iniziative che vanno dall’aperitivo fino a dopocena: ogni domenica facciamo musica dal vivo e cerchiamo di toccare ogni tipo di musica proprio per accontentare un po’ tutti".

Un’oasi di relax a due passi dal gioiello sospeso tra cielo e terra che è possibile ammirare anche da sdraiati sul lettino: a scegliere i Bagni48 è anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini che frequenta lo stabilimento ormai da anni. Un bagno frequentato anche da molti senigalliesi oltre che da generazioni di turisti che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanze a Senigallia.