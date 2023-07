Bagno Camping Cesenatico La serenità all’aria aperta

Il Bagno Camping Cesenatico è tra i più importanti della spiaggia di Ponente. Situato in una posizione unica, è uno stabilimento balneare caratterizzato dalla presenza di molto verde, ampi spazi e la presenza del Cesenatico Camping Village, una delle più grandi strutture della riviera. I servizi sono molteplici e le famiglie qui trovano un ambiente ideale per rilassarsi, come quella di Alessandra Lanzara, impiegata bolognese in vacanza con il figlio Mattia e l’amica Francesca Corticelli, agente della Polizia locale di San Lazzaro. "Stiamo benissimo qui – dice Alessandra –, sono amica di Lara de Carolis che lavora al campeggio, conosciamo tanta gente e trascorriamo piacevoli giornate. L’ambiente garantisce la massima libertà, nel verde, con i servizi di un moderno villaggio, grandi piscine, animazione e attrazioni nella natura". Gli animali sono ben accetti e in questo lido c’è il simpatico Fausto: "Appena posso io e mia moglie veniamo e ci godiamo la compagnia della nostra Calipso". Un’altra carica di simpatia è quella di papà Raffaele D’Onofrio, mamma Anna Zenon e la figlia Silvia di 19 anni, residenti a Occhiobello: "E’ la prima volta che veniamo i qui, siamo in una casa mobile e l’ambiente è ottimo, anche per la nostra Giulietta, un pappagallo Amazzone a fronte gialla di 5 anni che vive con noi".