Bagno Faustina, porto sicuro "Un’accoglienza eccezionale"

Il Bagno Faustina è fra gli stabilimenti storici della riviera che ha saputo abbinare al meglio tradizione e innovazione. Situato nel centro di Cesenatico, è condotto dalla stessa famiglia dal 1948 ed oggi le redini sono nelle mani di Eugenio Poletti, figlio di Fausta, il quale negli ultimi anni lo ha riqualificato e migliorato. Per molte famiglie questo è il porto sicuro dove trascorrere le vacanze, come ci racconta nonna Rosanna Di Cerbo: "Io sono una insegnante in pensione, abito a Castel San Pietro Terme e vengo qui dal 1987; sono 36 anni che non manco una estate e con me ci sono le figlie Monica e Naira Geraci, anch’esse insegnanti, con le loro famiglie". "Qui si sta veramente molto bene – dicono le tre donne con le figlie e il genero Alex Melchiorri –, l’accoglienza è eccezionale, la cucina ottima e ci sono ampi spazi verdi e ombreggiati, dove potersi rilassare anche in queste giornate particolarmente calde".

Sonia Pellicciari e il marito Andrea Fedeli di Modena con il figlio Ettore di quasi 2 anni, è invece la prima volta che vengono in questo lido: "Io in passato sono venuta in vacanza parecchie volte a Cesenatico che trovo una località molto gradevole – dice Sonia –, mentre Andrea non era abituato a frequentare la riviera romagnola. Io e mio marito siamo entrambi impiegati e qui ci troviamo a nostro agio, perché il Bagno Faustina offre tante opportunità per godere il tempo libero in famiglia, ma anche per svagarsi e divertirsi".

Giacomo Mascellani