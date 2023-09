Bagno Schiuma: regno dello sport Tornei di padel, piscina e musica

Sport, cibo e ampi spazi sulle spiagge caratterizzano il Bagno Schiuma 51 e 52, in via Vene di Bellocchio 45 al Lido di Spina. Essendo composto da due stabilimenti attigui, lo Schiuma ha dedicato il numero 51 al ristorante, specializzato in piatti tipici di pesce, baccalà mantecato, il classico spaghetto allo scoglio, poi passatelli asciutti, tagliolini alla sogliola, e un particolare fritto misto, un menù vario, che comprende anche piatti per celiaci e persone con intolleranze. Serata d’attrazione per la stagione 2023 è stata l’Hamburgerata del lunedì, per gustare hamburger sulla spiaggia dalle 18 alle 21, accompagnati da musica e divertimento. Lo Schiuma 52 è invece il regno dello sport, con tre campi da padel, piscina e giochi per bambini. Durante la stagione sono stati molti e apprezzati i tornei di padel, che proseguiranno anche domani dalle 9, con partecipazione dei giocatori su prenotazione. Anche gli amici a quattro zampe hanno una spiaggia a loro dedicata per potersi godere sole, mare, giochi e relax insieme ai padroni.

A stagione quasi conclusa il titolare Maurizio Zanni inizia a ‘tirare le somme’: "La stagione è andata discretamente, un po’ altalenante dal punto di vista del meteo, per questo abbiamo perso la prima parte della stagione. Sono state inferiori le presenze in settimana rispetto agli altri anni, ma con weekend molto importanti, soprattutto ad agosto. Siamo qui da trent’anni, e tra ristorante, bar, campi da padel sappiamo cavarcela nonostante le difficoltà".

Lucia Bianchini