Bagno Susanna, sport e passione "Dal beach tennis ai piatti di mare"

Una volata di famiglia sul litorale ravennate lunga diciannove anni, come quelle che il titolare Roberto Bettini ha immortalato in veste di fotografo di ciclismo per la Gazzetta dello Sport. Quella del bagno Susanna di Punta Marina è una storia che inizia da una coppia di clienti milanesi, Roberto e la moglie Paola Fontana, a cui nel 2004 viene proposto di rilevare l’attività. "I titolari di allora – racconta Bettini – lanciarono l’invito a noi e alla nostra vicina di ombrellone, Annalisa Biancoli. Io però dovevo seguire il Giro d’Italia e quindi partimmo dal 2005".

La coppia milanese punta sullo sport, passione di Bettini trasmessa ai figli Thomas, maestro di beach tennis, e Luca, anche fotografo di ciclismo. "Abbiamo sette campi tra beach tennis e beach volley – spiega il titolare del bagno Susanna – e da noi vengono ad allenarsi campioni come Mattia Bazzi. Dal 4 al 7 agosto, poi, anche quest’anno ospitiamo il ‘memorial Lorenzo Morini’, torneo di beach tennis in ricordo di un ragazzino morto nel 2005. Si sfideranno oltre duecento coppie, dagli under 10 ai professionisti. Per iscriversi si può chiamare lo 0544.439212". Chi paga l’ombrellone può avere canoe, pedalò e risciò gratuitamente. E poi c’è la cucina a base di pesce, da gustare su una terrazzina che guarda il mare. Per quanto riguarda gli appuntamenti, Bettini dice che questa è "un’estate anomala. Il 20% dei clienti ha disdetto a causa dei danni da alluvione. Nel weekend c’è più gente e organizziamo eventi: sabato suona Serpico e ogni tanto viene il dj del Giro d’Italia".