Baia di Maui, gusto e musica live Atmosfera esotica a Lido di Spina

Si caratterizza per i suoi inconfondibili ombrelloni e gazebo di paglia il bagno Baia di Maui 44 del Lido di Spina, che in questa calda estate ferrarese è preso d’assalto dai bagnanti per godersi una giornata di sole e relax, anche in compagnia degli amici a quattro zampe nell’apposita area cani predisposta. Fiore all’occhiello dello stabilimento è il suo ristorante di pesce. Particolarmente apprezzato dai clienti è lo spaghetto alle vongole "usiamo la stessa ricetta da 10 anni, è il nostro must", garantisce il titolare, Simone Cortese. Poi fritti, grigliate di pesce, il polipo ‘Marocco’ saltato e l’anguilla in tocio (in umido), che "è una proposta dal cuoco Matteo Tamascelli che ha portato una ricetta della nonna: è una rivisitazione dell’anguilla, che qui a Comacchio si fa soprattutto ai ferri. È molto particolare, da provare. L’anguilla poi – specifica Cortese – la riproponiamo anche in un panino".

"Da quest’anno, dopo 25 anni – racconta il titolare – non abbiamo più purtroppo la scuola di catamarano, sup e vela per mancanza di istruttori che potessero seguirla". Ad allietare le serate, però, musica dal vivo o dj set presenti sia al chiringuito a riva, sia nelle serate di mercoledì e venerdì al ristorante. Anche la Baia parteciperà ai Bagni di Luna, questa sera, la tradizionale cena in riva al mare insieme agli altri stabilimenti.