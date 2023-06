Bakivo, il trio bolognese presenta il nuovo album 'Appunti di viaggio' in via Sabbiuno 6 Il trio bolognese Bakivo presenta stasera alle 21 il nuovo album 'Appunti di viaggio', un pop raffinato e leggero con radici jazz. 8 brani inediti + 1 cover, prodotto da Bonnot con interventi elettronici. Ingresso libero a Bologna in via Sabbiuno 6.