Balamondo 2023, dai ritmi etnici alla canzone d'autore, la musica della Romagna risorge

Remixata da uno dei dj più celebri della musica da discoteca, Joe T. Vannelli, ’Ciao Mare’ è tornata a essere una canzone simbolo della Riviera Romagnola, colonna sonora di una estate solcata dall’edizione 2023 di Balamondo, il festival nato da una idea di Raoul Casadei e adesso curato dal figlio Mirko. Una rassegna che attraversa la regione facendo incontrare le musiche della tradizione con suoni differenti, da quelli della canzone d’autore sino ai ritmi etnici. Si inizia stasera a Cervia (Piazza Garibaldi, ore 21), all’interno della Notte Rosa, con un concerto nel quale la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra duetterà con dei cantautori più originali italiani, Ron. Si prosegue a Bagno di Romagna (piazza Ricasoli) il 14 luglio, ospiti gli Africa Unite e il 15 luglio con Zibba.

Casedei, Balamondo è nato da una idea di suo padre Raoul.

"È un festival storico che Raoul volle nel 1998. Pensava, già allora, che fosse necessario far uscire il liscio dai confini della ‘musica da ballo tradizionale’. Lui aveva in mente proprio quella che oggi viene definita world music, musica dal mondo, una miscela sonora nella quale far dialogare il nostro repertorio popolare con altri linguaggi. Mettendo insieme non solo musiche, ma anche pubblico molto diverso. In questi anni, l’Orchestra che adesso io guido ha avuto ospiti come il grande fisarmonicista Richard Galliano e rapper come Frankie hi-nrg mc".

Che ricordo ha del primo Balamondo?

"L’ospite era Gloria Gaynor, regina indiscussa della disco. Potete immagine che varietà di spettatori arrivò al concerto. Le famiglie, i nostri appassionati di liscio ballarono tutta la notte con i ragazzi che frequentavano le discoteche, per i quali Gloria Gaynor era un mito!"

Questa edizione si apre con Ron.

"Ron ha sempre espresso il desiderio di confrontarsi con la nostra tradizione, che ama. Il concerto sarà pieno di sorprese. Posso anticipare che lui canterà ’Romagna Mia’ e ’Romagna Capitale’. Ci sarà anche un omaggio a Lucio Dalla, interpreteremo insieme ’Piazza Grande’ e tanto altro"

Dopo tante tappe in regione tornerete a Cervia in agosto.

"Saremo di nuovo in piazza Garibaldi il 18 agosto con una produzione originale alla quale abbiamo lavorato negli scorsi mesi, un concerto interamente pensato con Max Gazzè, dedicato proprio alle musiche della Romagna che risorge dopo l’alluvione".

Tutte le informazioni su www.balamondo.it

Pierfrancesco Pacoda