Ballestra e la sibilla al festival del giallo De Giovanni, che ‘Passione’ Napoli

Prosegue a Senigallia (Ancona) Ventimilarighesottoimari, festival dedicato al giallo che questa sera vedrà come protagonisti Silvia Ballestra (alle 18.30) nell’incontro La sibilla. Vita di Joyce Lussu (Giardini Scuola Pascoli). A seguire, ecco Maurizio De Giovanni, voce narrante nello spettacolo Passione. Assieme a lui, alle 21.30 alla Rotonda a mare, ci saranno le musiche dal vivo di Marco Zurzolo e la voce di Marianita Carfora. De Giovanni, autore seguitissimo – come il suo personaggio, il commissario Ricciardi – racconta condurrà il pubblico in un meraviglioso viaggio nella canzone napoletana, raccontando autori, storie, sentimenti e incontrando la loro musica carica di poesia e di magia.