Bandiere verdi 2023, ecco quali sono le spiagge a misura di bambino in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Bologna, 5 giugno 2023 – In Italia, da Nord a Sud, e all'estero ne sventolano in tutto 154. Sono le Bandiere verdi 2023, una 'guida' per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi, scelte direttamente dai pediatri. L'elenco aggiornato è stato svelato oggi a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags.

Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 in Africa. Per il 2023 una singola new entry, rispetto alla rosa dell'edizione 2022 interamente confermata: è il comune di Montepaone (Catanzaro) che ha ottenuto il vessillo e porta il totale della regione a quota 20, confermandola sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte ai baby-bagnanti.

L’ideatore dell’iniziativa Italo Farnetani ha annunciato poi che si terrà a Roccella Jonica l'8 luglio, il sesto International Workshop of Green flags, IX Convegno nazionale sulle Bandiere Verdi, e la cerimonia di consegna dei vessilli ai sindaci e agli ambasciatori insigniti. Cerimonia durante la quale verranno assegnate anche le speciali bandiere verdi realizzate per le località che hanno ottenuto più a lungo e ininterrottamente il riconoscimento.

In 10 hanno conseguito ininterrottamente la bandiera verde per 16 anni: tra queste oltre a Cefalù, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Sabaudia, San Teodoro, Viareggio, anche Riccione (per l’Emilia Romagna), San Benedetto del Tronto (Marche) e Iesolo (Veneto) .

Ecco l'elenco completo delle Bandiere verdi 2023 (in ordine alfabetico e con l'anno di conferimento) in Emilia Romagna, Marche e Veneto.

Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina (Rimini) 2012; Cattolica (Rimini) 2012; Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) 2010; Cesenatico (Forli Cesena) 2012; Gatteo-Gatteo Mare (Forlì–Cesena) 2015; Misano Adriatico (Rimini) 2015; Lidi Ravvenati (Ravenna) 2015; Riccione (Rimini) 2008; Rimini 2016; San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) 2016.

Marche

Civitanova Marche (Macerata) 2012; Cupra Marittima (Ascoli Piceno) 2020; Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino) 2016; Gabicce mare (Pesaro-Urbino) 2015; Grottamare (Ascoli Piceno) 2016; Mondolfo-Marotta (Pesaro-Urbino) 2016; Numana-Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015; Pesaro (Pesaro-Urbino) 2016; Porto Recanati (Macerata) 2012; Porto San Giorgio (Fermo) 2010; San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008; Senigallia (Ancona) 2012; Sirolo (Ancona) 2016.

Veneto

Caorle (Venezia) 2015; Cavallino Treporti (Venezia) 2010; Chioggia-Sottomarina (Venezia) 2016; Iesolo-Jesolo Pineta (Venezia) 2008; Lido di Venezia (Venezia) 2010; San Michele al Tagliamento-Bibione (Venezia) 2016.