A Barberino Outlet anteprima esclusiva della mostra di Yoshitaka Amano

Barberino Outlet, alle porte di Firenze, si unisce per la prima volta a “Lucca Comics & Games”, uno dei festival più amati che si svolge a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre.

Oggi alle 17 all’outlet sarà inaugurata una preview esclusiva con unica data in Toscana della mostra “Corpus Animae”, anteprima esclusiva del maestro Yoshitaka Amano, che arriverà poi a Milano alla Fabbrica del Vapore.

L’arte dell’illustratore giapponese è entrata nelle case di miliardi di persone sotto forma di graphic novel come Vampire Hunter D e The Sandman, visual per brand come Vogue e Dc Comics, videogiochi iconici come Final Fantasy (la serie di videogiochi di ruolo giapponese che lo ha reso celebre in tutto il mondo), anime e film d’animazione, come Pinocchio, Hurricane Polimar, Yattaman e Time Bokan, scenografie teatrali e illustrazioni di libri.

La selezione di opere resterà a Barberino Outlet fino al 27 ottobre e sarà aperta con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 1 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Dopo il vernissage di “Corpus Animae” dalle 17.30 le vie e le piazze dell’Outlet saranno animate da una coloratissima sfilata di cosplayer che coinvolgerà i personaggi più amati dei fumetti, dei manga e dei videogiochi. I partecipanti sfileranno con i loro splendidi costumi per portare grandi e piccini in un universo divertente e inclusivo.

La mostra “Corpus Animae” del maestro Yoshitaka Amano in anteprima esclusiva a Barberino Outlet

Domenica 13 ottobre sarà poi la volta di Fashion Fiesta, una giornata ricca di offerte imperdibili e di intrattenimento con il ‘Luna Park Vintage’ per dare il benvenuto allo shopping autunnale.

Per tutta la giornata uno spettacolare palcoscenico a cielo aperto per incantare e coinvolgere i visitatori. Emozioni e divertimento per tutta la famiglia tra equilibrismo, magia e danze aeree. Giochi con le bolle di sapone e show di roller dance con evoluzioni mozzafiato. Le soste food offriranno un’offerta ampia per i più piccini tra zucchero filato e pop-corn.

Solo per il 13 ottobre moltissimi brand di Barberino Outlet proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con un’ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet. Ampia scelta tra gli articoli in promozione, dai capispalla alle borse, sneakers, accessori e beauty: un evento unico per rinnovare il guardaroba.

Barberino Outlet è aperto, ogni giorno, dalle 10 alle 20 ed è raggiungibile in auto o dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con il servizio navetta attivo tutti i giorni con 3 corse.