Basket, canoe e brindisi Al ’Due Palme’ c’è da fare

Sole, mare e caldo: l’estate è davvero arrivata, portando moltissime persone sulle spiagge pesaresi ad abbronzarsi e a fare un bagno. Ieri, infatti, a Bagni Due Palme, erano tante le persone che approfittando del bel tempo si sono volute godere un pomeriggio sotto l’ombrellone, come Flavia, Omar, Ota e Camilla, che mentre si godono un drink fresco, raccontano che in serata sarebbero andati a ballare da qualche parte in riviera; o come Alex, Luca, Marco e Adriano, che di questa estate vogliono portarsi dietro un bel ricordo, magari conoscendo anche qualche ragazza. C’è chi invece, come Luca, Arianna, Elisa, Martina e Lucia, non riesce a resistere al richiamo dell’acqua, andando a fare un tuffo e qualche partita a pallavolo. Un’estate cominciata tardi, ma senza rancori da parte dei bagnanti e dei cittadini, che sicuramente non hanno perso tempo per farsi venire una buona tintarella. Come Lauretana, che mentre prende il sole commenta tutte le attività che ci sono a Bagni Due Palme, come il campo da basket in acqua, le canoe e il ristorante, o come Luciana e Ivan, a riposo sul lettino, che raccontano come una volta, dopo aver ’tradito’ il bagnino Riccardo, quest’ultimo sia arrivato al confine tra la sua spiaggia e quella successiva con una radio e la canzone ’Tornerò’ dei Santo California. Insomma, nonostante le prime incertezze, nonostante la timidezza del sole a voler arrivare anche qui, si può finalmente dire che l’estate è a tutti gli effetti stata inaugurata.

Alessio Zaffini