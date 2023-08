Basket che passione Così lo sport conquista

Un nome - anzi, un cognome - una garanzia: è quello della famiglia Spiritelli, che dal 1951 gestisce il Bagno Umberto Beach 254, in viale Baracca, a Milano Marittima. I documenti che certificano la concessione dello stabilimento balneare alla famiglia datano all’11 marzo 1951. Al timone c’è da tempo Giorgio Presepi, oggi 74enne, tra i titolari dello stabilimento fondato da Umberto Spiritelli.

"Tante abitudini dei turisti sono cambiate – racconta –. Anni fa c’erano molte più famiglie, che in parte vengono ancora, ma come dicevo è cambiato il modo di fruire la spiaggia". Più nel dettaglio, "in passato le persone arrivavano da noi molto presto, per rientrare a casa alle 11". Oggi capita il contrario: "Molti, sia giovani che famiglie, arrivano proprio a quell’ora, e si fermano a pranzare qui, per restare poi fino alla chiusura".

Il Bagno Umberto Beach offre diversi servizi alla sua clientela, a cominciare dal campo da basket: "Siamo stati i primi in provincia ad averlo. Lo costruimmo a fine anni ’80, per riprenderci dopo un evento calamitoso e perché avevamo clienti bolognesi, appassionati di basket".

Il Bagno di Milano Marittima mette a disposizione anche un campo da beach, per i racchettoni, oltre a ping-pong, area giochi e tavolo da teqball. "La stagione – conclude Presepi – sta andando a rilento. Qualcuno non si fida del meteo, qualcun altro è bloccato dal caro prezzi. Abbiamo però una clientela affezionata, cui si aggiungono sempre nuovi arrivi".