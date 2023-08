Bertinoro pronta ad aprire le porte L’ospitalità torna a essere un rito

Sono 97 le edizioni della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro che si svolgerà da questo giovedì fino a domenica 3 settembre e che culminerà con il rito di accoglienza degli ospiti ai piedi della Colonna delle Anella, nella mattinata del 3. Il taglio del nastro sarà l’inaugurazione della mostra dell’artista di origini emiliane Francesco Polazzi, allestita nella sala del Popolo di Palazzo Comunale: giovedì alle 19. Fa il suo esordio nel programma della manifestazione principale di Bertinoro, Collincanto: un concorso che ha lo scopo di cercare nuovi talenti per poterne valorizzare le qualità artistiche, musicali, letterarie e interpretative. Ospite d’onore, Luca Maggiore, cantautore e attore italiano, reso famoso dalla sua performance come il Gobbo di Notre Dame de Paris, nell’omonimo progetto musicale di Riccardo Cocciante.

Durante la serata, che avrà inizio intorno alle 20,30, si avvicenderanno sul palco 12 artisti accompagnati da una base musicale o, a loro discrezione, da uno strumento. Venerdì si ricorderà Arnaldo Pambianco, il grande campione di ciclismo morto un anno fa, con l’inaugurazione del murale realizzato dall’urban artist romano, ma di origine venezuelane, Luis Gomez De Teran. L’artista è già al lavoro in questi giorni nella parete di via Oberdan. Inaugurazione venerdì alle 19.

Si prosegue poi nel Balcone di Romagna con la Cena della Vendemmia. Come di consueto, protagonisti saranno i prodotti del territorio e i vini dell’associazione Vignaioli di Bertinoro. Al termine della cena la performance di Loris Ceroni Duo. Sabato alle 16 la Chiesa San Silvestro ospiterà la 22esima edizione dell’Omaggio a Spaldo: concorso di poesia dialettale a cura dall’accademia dei Benigni. A seguire lo spettacolo Brisli – Briciole di poesia romagnola, scritto e interpretato da Denis Campitelli.

Nella serata nel giardino della Rocca andrà in scena l’ultimo appuntamento del cartellone di Bertinoro Estate: sul palco Makkox e Valerio Aprea in un dialogo che esplora la dimensione del cambiamento, climatico ma, soprattutto, del quotidiano. I biglietti sono in vendita su Vivaticket. L’appuntamento con il rito dell’Ospitalità è per domenica alle 10,30 ai piedi della Colonna delle Anella dove i ‘forestieri’ saranno invitati a staccare una delle buste appese alla Colonna e scoprire, così, l’identità di chi li ospiterà a pranzo.

