I favolosi anni Sessanta, con un incursione nel decennio successivo. A farli rivivere, dopo il libro d’esordio Andavamo da Zanarini, il bolognese Franco Sangiovanni che porta i lettori in piazza Galvani, quando era il centro della vita modana cittadina. Il volume I ragazzi di piazza Galvani. Quando le valigie non avevano le ruote (Pendragon) offre flashback in ordine sparso, uno spaccato sincero, in cui l’autore ricorda in prima persona, con sguardo divertito e talvolta nostalgico, episodi insoliti, situazioni curiose spesso al limite del verosimile, tra i night club e i ristoranti più in voga del tempo. La presentazione è oggi, alla libreria Coop Zanichelli, alle 12.