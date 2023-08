Brignano, diamoci del Tu "Stavolta racconto tutto"

È davvero molto difficile non ridere alle battute del comico romano Enrico Brignano, perché da anni ci ha abituati alla sua verve inimitabile, confermandosi uomo di spettacolo a 360°. Con lo show ’Ma… diamoci del Tu’, l’artista torna in Romagna, domani alle 21, e scende nell’Arena della Regina di Cattolica per due ore piene di aneddoti, risate, canzoni e riflessioni. L’attore, formatosi dal maestro Gigi Proietti, racconterà al pubblico la sua vita d’ artista, dagli inizi con "la folgorazione di Saranno Famosi", il programma tv che è stato la sua guida e ha indicato a Brignano la strada da seguire. Ma toccherà anche altri argomenti, come il rapporto uomo-donna, la tv di oggi, i social. Tanti gli spettacoli portati in giro per l’Italia dal comico, tanti i film da lui interpretati e tante anche le trasmissioni tv che lo hanno vista protagonista di successo. Come tanti sono i ruoli che gli hanno permesso di diventare un numero uno: comico, cabarettista, showman, attore, regista e doppiatore italiano.

"Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il ’lei’ sembra qualcosa di arcaico e formale – dice Brignano –. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di ’pora’ nonna in cripto valute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese".

L’artista è un fiume in piena: "Ultimamente ho notato che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del lei, un lei che è doloroso come una fitta della sciatica, che è più fastidioso e irritante di quando mi scopro a tirarmi su dal divano esclamando: ’Hoplà’. Però, quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infìda, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi".

Ma lei, Brignano, non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane? "Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!".

Per questo agosto di spettacoli, Cattolica si è confermata Regina. Il prossimo appuntamento che concluderà la sua gloriosa stagione è con I Franz Ferdinand, un gruppo rock alternativo scozzese che porterà la loro musica il primo settembre.

Rosalba Corti