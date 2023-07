Bugo canta la voglia di ripartire "Scelgo festival belli come questo"

di Diego Pierluigi

Scalda i motori l’atteso ’Fool Festival’ di Morrovalle (Macerata), pronto ad animare l’arena di Borgo Marconi con la musica di tanti artisti di calibro nazionale. Tra questi Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, che si esibirà domani sera (ore 21.30 con ingresso gratuito) pportando sul palco ’Un Bambino’, il suo nuovo singolo.

Bugo, che spettacolo ci attende?

"Sarà di stampo rock’n’roll. Tra l’altro mi esibirò in una zona a me cara poiché nel lontano ’92 ho fatto il militare a Macerata, fu un momento particolare della mia vita, ma che ricordo con molto piacere".

Può raccontarci la genesi di ’Un Bambino’?

"È uno dei brani registrati nel 2022, anno che ho dedicato al mio nuovo disco. L’abbiamo scelto come singolo in quanto ci sembrava la canzone migliore per un ritorno post pandemico; infatti, parte con un ritornello gioioso e il testo vuole farci riscoprire la parte più spontanea di noi. Insomma, l’ho ritenuta ideale per salutare il pubblico e dire ’Ciao, sono tornato!’. Ed è anche un invito a ritrovare la carica dopo anni complicati".

Il suo singolo è uscito dopo due anni di pausa. Com’è stato questo ritorno?

"È staoi un periodo abbastanza normale tra un disco e un altro, considerando che negli ultimi 20 ho fatto 11 dischi, la definisco quindi una pausa tecnica. Venivo da Sanremo, ho composto un singolo nel 2021, in più ero reduce dall’esperienza di Pechino Express: di certo non sono rimasto con le mani in mano".

In che modo ha affrontato il lockdown?

"Tengo a dire che le nuove canzoni non parlano del lockdown. Sono un artista che vuole andare oltre ed infondere gioia, preferisco superare i problemi, perciò, i brani hanno uno spirito costruttivo e di rinascita. Quella fase l’ho affrontata in famiglia, anche se fuori era un delirio ho continuato a scrivere: è stato un periodo di riscoperta".

Morrovalle sarà la prima tappa del suo tour, c’è un album in arrivo?

"Il disco arriverà e questo singolo è solo il primo passo. Amo comunicare con la gente ed il fatto di poter tornare dal vivo rappresenta una grande opportunità. Ecco perché ho deciso di esibirmi in festival belli e gratuiti, in modo che le persone partecipino".