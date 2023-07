Buon cibo e accoglienza La Rotonda è una garanzia

Relax e divertimento sono le due parole chiave per lo chalet ’La Rotonda’ di Porto Recanati, che raccoglie in sé oltre sessant’anni di storia. E sotto gli ombrelloni sono già arrivati i primi turisti, alcuni dalla Lombardia e altri persino dalla Germania. Uno stabilimento che va avanti da quattro generazioni, e che ora vede al timone Daniel (per la spiaggia) e Sara Pandolfi (in cucina, insieme al marito chef German Scalmazzi), con la supervisione instancabile del padre Enzo.

"Il primo della famiglia a investire nella spiaggia fu nonno Vincenzo – racconta Enzo Pandolfi, indicando le foto storiche dello chalet –. Mentre nel 1962 la palla passò a mio padre Antonio, che realizzò qua un chiosco in legno e cominciò con la ristorazione proponendo le tagliatelle con seppe e piselli. Infatti, lui pescava e mamma Antonia cucinava per i bagnanti. Qui venivano tantissimi maceratesi e il tratto di litorale venne soprannominato ‘Macerata mare’". A godersi il sole, ci sono poi diversi vecchi clienti. "Veniamo qui da almeno 60 anni, quasi che ci siamo nate – raccontano Antonella Mozzoni e Stefania Delbalzi –. È una spiaggia accogliente e i titolari sono professionali". Stessa cosa per Palma Gorgoglione, 75enne milanese: "Da 15 anni vengo ogni estate qui, perché mi sento in famiglia". Ma a concedersi un tuffo in mare c’è anche qualcuno dello staff, come i 21enni Antonio Fiore e Davide Buscarini.

Giorgio Giannaccini