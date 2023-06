Ca’ di Landino, la città perduta dei minatori

Enrico

Barbetti

Era solo un villaggio di montagna come tanti, poi divenne una piccola città brulicante di vita e oggi è di nuovo un agglomerato di edifici, per la maggior parte vuoti e abbandonati. Ca’ di Landino, a un paio di chilometri dal capoluogo di Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese, vive da 90 anni nel ricordo dell’epopea della Direttissima, la ferrovia transappenninica fra Bologna e Prato. Questa località era la base del più grande cantiere dell’epoca e nel momento di massima espansione contava fino a tremila abitanti, quasi tutti minatori e operai impegnati nello scavo della Grande galleria dell’Appennino, lunga 18,5 chilometri. Percorrendo la strada in direzione di Baragazza si trova l’accesso al Sentiero dei minatori, l’itinerario che percorrevano a piedi i lavoratori che dormivano nel vicino borgo di Rasora per raggiungere il cantiere. Trecento metri sotto terra, invece, sorge l’invisibile Stazione delle Precedenze, utilizzata dai pendolari fino alla fine degli anni ‘60, quando era ancora accessibile scendendo 1863 ripidi gradini.