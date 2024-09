Anche l’Emilia Romagna partecipa alla caccia al tesoro più grande d’Italia: i borghi interessati

Bologna, 12 settembre 2024 – È domenica 6 ottobre la data da segnare se si vuol far parte della più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista prima. L'iniziativa, promossa dal Touring Club Italiano, è stata creata per invitare a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione. Questo riconoscimento è conferito dallo stesso ente promotore della caccia, ed è attribuito ai paesi con meno di 15.000 abitanti e che si riescono a distinguere per la qualità dell'accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. L'evento coinvolge più di 100 comuni in tutta Italia da nord a sud, ognuno pronto ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela la più profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano. In Emilia-Romagna saranno dodici i borghi coinvolti nell’iniziativa, che daranno la possibilità di scoprire luoghi unici e caratteristici. Si parte da Dozza (BO), Fiumalbo (MO), Longiano (FC) e Pieve di Cento (BO), per arrivare a San Leo (RN) e Sarsina (FC). Castelvetro di Modena (MO) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) saranno protagonisti di due eventi speciali in costume d’epoca, così da permettere a tutti di immergersi, in modo inedito, nelle tradizioni e nella cultura locale. Caccia enogastronomica, invece, a Portico e San Benedetto (FC), mentre a Premilcuore (FC) sarà possibile anche visitare il mercato di paese, con vendita di prodotti locali del sottobosco e castagne. Infine, Bagno di Romagna (FC) ospiterà, in contemporanea alla caccia, anche la Sagra d’autunno dedicata ai prodotti tipici, e Fontanellato (PR) proporrà un ricco palinsesto di iniziative collaterali, tra i quali la mostra al Museo Rocca Sanvitale per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dell’affresco della Saletta di Diana e Atteone del Parmigianino. La Caccia è aperta a tutti, bambini e adulti, basta iscriversi sul sito. Inoltre, è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura dei piccoli centri delle aree interne del nostro Paese.