Cara Forlì, capitale del liscio ’Romagna mia’ rock con Ruggeri

Domani e domenica Forlì sarà la ‘capitale’ del liscio. Tutto pronto, quindi, per la terza edizione di ‘Cara Forlì’, dedicata a Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo e Raoul Casadei. Dopo il successo delle prima due edizioni l’Amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, rinnova una proposta musicale capace di restituire il valore di un secolo di storia della grande musica della tradizione flokloristica romagnola. Un evento che vuole celebrare anche la candidatura del liscio come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

La prima giornata è dedicata a Zaclèn e allo ‘Strauss di Romagna’ Secondo Casadei, mentre la seconda al nipote Raoul. Il programma si apre domani alle 18 con l’esibizione delle bande Città di Forlì e Carpinello che sfileranno lungo le vie del centro storico per arrivare in piazza Saffi e aprire la kermesse. Il via alle danze lo daranno le orchestre Cosa Folk e Grande Evento con ospiti d’eccezione come Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Fiorenzo Tassinari, Jastin Visani e Marco Travaglini che animeranno la serata con brani storici.

New entry di quest’anno anche il fisarmonicista Nicolò Quercia e la neonata formazione di ’Alvio Focaccia e Gli amici del ciclismo’ che presenterà canzoni dedicate ai grandi del ciclismo romagnolo. Guest star della serata il cantante lirico Maurizio Tassani. La rassegna vede anche l’esordio dell’orchestra Cara Forlì creata ad hoc e diretta da Moreno il Biondo composta da Andrea Costa, Edilio Nicolucci, Danilo Rossi, Vince Vallicelli e Giuseppe Zanca. Ospite straordinario il cantautore Enrico Ruggeri, attivo sostenitore della tradizione folk, che presenterà una versione rock di Romagna mia.

Domenica il palco si rinnova alle 17 con l’arrivo delle bande di Forlì, Civitella e Cusercoli. A seguire le esibizioni degli artisti Roberta Cappelletti, Luana Babini, Mauro Ferrara, Renzo il Rosso, Frank David e la Storia di Romagna. Sul palco anche Vince Vallicelli con la sua band e le giovani voci di Matilde Montanari e Marika Lombini. Gran finale, in occasione dei 50 anni della canzone ‘Ciao mare’ , con l’esibizione della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Le due serate saranno condotte da Giordano Sangiorgi e Letizia Valletta Casadei, e non mancheranno le risate con il comico Sgabanaza.

Per l’occasione verranno allestite due piste in piazza Saffi per divertirsi con le scuole di ballo della Romagna. Non solo musica, la tradizione continua con la proiezione di un docufilm e la presentazione del libro di Mario Russomanno.

Valentina Paiano