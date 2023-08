Castel dell’Alpi: il bel lago nato da un disastro Dalla catastrofe della frana del 1951, a Castel dell'Alpi, è nato un lago che offre refrigerio a buon mercato durante l'estate. Una passerella in acciaio permette di percorrere a piedi tutto il perimetro del bacino in un'ora. Un'opera discreta che offre una vista mozzafiato in tutte le stagioni.