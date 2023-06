Caterina Caselli, la vita nel docufilm "Il mio dono, riconoscere i talenti"

di Annamaria Corrado

‘Caterina Caselli: una vita, 100 vite’ è il titolo del documentario di Renato De Maria che verrà proiettato stasera alle 21 a Milano Marittima, alla rotonda Primo Maggio, nell’ambito di Ravenna Festival. Sarà presente la celebre cantante e produttrice.

Caterina Caselli, cosa rappresenta oggi per lei la musica e cosa rappresentava all’inizio della sua carriera?

"La musica è oggi, e da sempre, la vera grande passione della mia vita. È l’amica che non mi ha mai tradita, che mi ha portato fortuna e a cui devo molto".

Come si è resa conto di essere una brava produttrice?

"Sono sempre stata attratta da chi esprimeva unicità, creatività. Mi sono accorta di Francesco Guccini, lo presentai che era ancora sconosciuto come cantautore, in quella stessa occasione Giorgio Gaber presentò Franco Battiato. Sento il bisogno di far conoscere il talento di qualcuno. È una forma di generosità verso gli altri, ma anche verso di me, mi fa sentire bene".

Il documentario di De Maria racconta la sua storia, ma anche quella di un’epoca. Aveva consapevolezza in quegli anni di vivere cambiamenti così significativi?

"Quando mi fu offerto ‘Nessuno mi può giudicare’ l’avevo sentita in versione tango, e non mi era piaciuta. Invece Callegari, il mio produttore, disse che avremmo cambiato il ritmo e divenne una canzone, soprattutto cantata da una ragazza e con quel testo, rivoluzionaria. Come accadde con la minigonna. Io poi ero affascinata dalla cultura anglosassone, eravamo tutti innamorati dei Rolling Stones, dei Beatles. Quella canzone rispecchiava anche quello che io desideravo dal punto di vista artistico".

Si riconosce come simbolo dell’emancipazione femminile?

"Alcuni lo dicono, e non mi dispiace. Non mi piacciono gli estremismi, ma la donna deve avere gli stessi diritti dell’uomo sempre. E soprattutto, visti gli eventi drammatici che accadono, i ragazzi sin dalle scuole devono essere educati".

Lei è sempre stata molto riservata. Nel documentario ha deciso di parlare di fatti molto personali come il suicidio di suo padre. Perché?

"È morta mia madre che non ne ha mai voluto parlare. Poi ho sentito una forte empatia nei confronti di Renato De Maria, il regista, mi sono consultata con mia sorella e ho deciso di sciogliere questo nodo".

Lei è di Modena, che rapporto ha oggi con la sua terra?

"Ho pianto nel vedere le immagini dell’alluvione che ha colpito la Romagna e sono felice di essere a Milano Marittima per Ravenna Festival, impegnato nel promuovere la raccolta fondi, e ringrazio Cristina Muti".