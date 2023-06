’CaterRaduno’, la radio è qui Il via con l’indie dei Piqued Jacks

di Claudio Salvi

Baustelle, Modena City Ramblers, Lundini, i Piqued Jacks; Don Luigi Ciotti, Mirko Casadei e Popular Folk Orchestra. Sono solo alcuni dei protagonisti del CaterRaduno, l’evento live di Caterpillar, la popolare trasmissione di Rai Radio Due in programma a Pesaro da oggi a domenica. Un ritorno per il programma di Massimo Cirri e Sara Zambotti che hanno scelto di nuovo la città di Rossini per proporre concerti live e tutti gli altri eventi legati al raduno. Dalla spiaggia di Baia Flaminia e il palco di fronte al mare a Piazza del Popolo; dal Teatro Rossini, al porto fino al Teatro Sperimentale. Si parte oggi a Baia Flaminia (ore 18), con Caterpillar live che avrà per ospiti i Piqued Jacks, quartetto indie-rock che ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Alle 21.30 in Piazza del Popolo il collettivo Il Terzo Segreto di Satira porta in scena ’Barabba – Corso di sopravvivenza al paese reale’, spettacolo teatrale con Walter Leonardi. A seguire proiezione e dibattito con gli autori di ’Domino 23-Gli ultimi non saranno i primi’ special satirico di un’ora, che racconta in chiave comica i temi più sensibili dell’attualità come la sostenibilità ambientale, le politiche del governo e il politicamente corretto. Venerdì all’alba (ore 6) a Baia Flaminia concerto dei Baustelle, live e on air su Rai Radio2. Tra gli appuntamenti più attesi del CaterRaduno quello con Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi e le voci di Massimo Cirri e Sara Zambotti. Alle 18 Caterpillar Live e alle 21.30 Valerio Lundini & I Vazzanikki con lo show musicale ’Canzoni carine altre meno’. La formazione capitanata dal comico romano proporrà uno spettacolo tra musica e comicità, con influenze swing, rockabilly e surf. A seguire, il dj set di Ema Stokholma, deejay e conduttrice, tra le voci più amate di Rai Radio2. Sabato al Teatro Sperimentale (ore 11), ’Naufraghi senza volto’ di Cristina Cattaneo una lettura scenica con Valentina Picello e Renato Sarti per raccontare il dramma dei naufragi nel Mediterraneo. Alle 18 in Piazza del Popolo ’Canto grande per la Legalità’con don Luigi Ciotti di Libera. Sul palco l’Orchestra LiberaMusica e l’Orchestra Sinopoli Junior, dirette da José Ángel Salazar Marín. A Baia Flaminia alle 22 Mirko Casadei Popular Folk Orchestra & Modena City Ramblers: il combat folk incontra il Liscio 2.0. Domenica alle 6 Caletta del Molo di Levante Guido Catalano, farà tappa a Pesaro per un reading poetico all’alba.