Cecilia Versari, 18 anni, dai Live con il padre al progetto Me Sexile

Forlivese, è cresciuta tra Tredozio e Faenza, luoghi da cui spesso partiva col padre Giovanni Versari -produttore del suono di tante band e artisti solisti (da Afterhours a Vinicio Capossela) e appassionatissimo di live - per raggiungere concerti in tutta Italia e all’estero. Cecilia Versari, 18 anni appena compiuti, ora vive a Milano e proprio lì ha dato concretezza alla grande passione per la musica, creando il suo progetto Me Sexile e lanciando con il produttore ventiduenne bergamasco Ydea, il suo primo singolo Senza Prime, di cui proprio oggi esce il video firmato da Erika Errante Baruffaldi, clip del quale si potranno vedere oggi alle 13,30 su Tg2 Week-End. CeciliaMe Sexile, che lo scorso anno ha potuto lavorare come tecnico palco a Ravenna Festival, per imparare cosa succede nel backstage di un live, dopo centinaia di concerti ha le idee molto chiare: il suo ideale sarebbe riuscire a creare qualcosa come Peter Gabriel, che ha visto due volte dal vivo, una delle quali a soli 11 anni. Molto ambiziose le sue aspettative, anche perché Gabriel è davvero storia del Novecento, nonostante sia ancora meravigliosamente sull’onda sonora contemporanea. Ma del resto lei, come racconta, è cresciuta ’fronte palco’ ascoltando e guardando gente così...e gli altri suoi idoli sono Nick Cave e tra i più recenti i Tame Impala, anche se musicalmente viaggia maggiormente sui binari di una certa musica black. "Mi è difficile parlare di musica con i miei coetanei che ascoltano solo trap o robe commerciali – racconta – ed è stata una fortuna aver incontrato Andrea, in arte Ydea".

Ma come è successo?

"Lui era in studio con mio padre – racconta Cecilia – e io ero lì vicino con Lorenzo Corti, che provavo a fare delle cover dei pezzi di Drake e Childish Gambino, con nuovi arrangiamenti ed esplorazioni… ecco che Andrea chiede il mio numero a mio padre e non per farmi la corte, come credeva maliziosamente lui!".

E questo titolo che non ha nulla a che fare con il canale video della nota piattaforma di spedizioni?

"Prime è una parola dello slang angloamericano – spiega Cecilia – che significa essere la migliore versione di se stessi e nel brano parlo quindi a una persona vuota e pigra che non sta vivendo certo la miglior versione di sé". Pop elegante e sinuoso per la vostra estate.

Benedetta Cucci