Celebrazione magica per il doppio anniversario di Rachmaninov

Doppio anniversario – 150 anni dalla nascita e 80 dalla morte di Sergej Rachmaninov – per una celebrazione che ha il tocco della magia. Ed è puro, raffinato incanto quello che promette la Soirée di musica e danza per Rachmaninov ideata da Daniele Cipriani con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio: l’appuntamento, davvero speicale, è per stasera alle 21.30 al Pala De André, dove Ravenna Festival ospita la serata-omaggio che celebra il compositore con la ’complicità’ della pianista Beatrice Rana, folgorata dalla danza sulla via di Ravenna Festival 2020. Per “duettare” con stelle del balletto si uniscono a lei la sorella Ludovica al violoncello e Massimo Spada al pianoforte. Sono di Uwe Scholz le coreografie ’Sonata’, sull’Andante della Sonata per violoncello e pianoforte in sol minore op. 19, e ’Trio’, sull’Andantino dalla Suite n. 2 per due pianoforti, mentre è sulle ’Danze sinfoniche’ che Sasha Riva e Simone Repele hanno creato ’Alla fine del mondo’, raccogliendo idealmente il testimone da Mikhail Fokine e ispirandosi alle stesse mani di Rachmaninov. Si intrecciano così due arti sorelle, anzi tre, perché oltre a danza e musica c’è anche la parola: Ettore F. Volentieri si cala nei panni di Rachmaninov, per condividerne ricordi e aneddoti di vita e carriera. A Riva e Rapele si uniranno in scena altri otto interpreti, comprese Parvaneh Scharafali e Yumi Aizawa.

Nelle coreografie ’Sonata’ e ’Trio’, rimontate per l’occasione da Roser Muñoz Massanas dopo la scomparsa di Uwe Scholz, si vedrà cuore della musica di Rachmaninov battere grazie all’interpretazione di l’italiana Rachele Buriassi (Les Grands Ballets Canadiens), il cubano Esnel Ramos (Les Grands Ballets Canadiens) e l’ucraino Oleksii Potiomkin (già Teatro dell’Opera di Kyiv).