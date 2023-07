Cesenatico a tinte noir Tornano i maestri del giallo

Torna Cesenatico Noir. Da oggi a domenica, la località balneare ospita la sesta edizione della manifestazione dedicata agli appassionati di gialli e del brivido, la più partecipata dal pubblico. In cabina di regia ci sono l’ideatore Stefano Tura, Confesercenti ed il Comune, che portano sul palco scrittrici e scrittori tra i più seguiti. Il festival si svolgerà in piazza Ciceruacchio e nella terrazza del Grand Hotel di Cesenatico, dove il pubblico potrà ascoltare dal vivo le storie cupe e misteriose degli scrittori tanto amati. Ospite d’eccezione, è Lamberto Bava, figlio di Mario Bava, punto di riferimento per i registi del genere noir. Tra i suoi film di maggior successo Demoni, prodotto da Dario Argento, e serie televisive come Fantaghirò e Desideria e l’anello del drago. Nella serata dedicata al cinema di domani sera, dopo l’incontro con il regista verrà proiettato il film Omicidio su misura, dal ciclo televisivo Sei passi nel giallo.

Confermata l’idea di andare oltre il libro, toccando altre espressioni artistiche. Tra i protagonisti delle quattro serate ci sono Maurizio De Giovanni, ideatore del commissario Ricciardi con I bastardi di Pizzofalcone, Valerio Varesi (è tra i più seguiti in Francia), Cristina Cassar Scalia (il vicequestore Vanina Guarrasi), Gabriella Genisi (il vicequestore Lolita Lobosco), Patrizia Rinaldi (Blanca), e Sara Savioli, autrice della serie che vede protagonista la detective Anna Melissari che dialoga con animali e piante per le sue indagini. Uno spazio sarà dedicato anche ad Alessandro Rebecchi, giallista e autore dei testi di Crozza. Conduttori delle serate assieme a Luca Crovi e Stefano Tura, saranno Carlo Lucarelli, ormai di casa (realizzerà anche un workshop sulla scrittura noir indirizzato alle scuole nell’ambito di Mistery Kids) e Grazia Verasani, dalla "scrittura immaginifica", come la definiva il poeta Roberto Roversi. Le opere dei maestri del brivido saranno oggetto di letture, affidate all’attore e regista Ettore Nicoletti, accompagnato al pianoforte dal maestro Alex Grilli.

Fra gli eventi collaterali la mostra Alfabeto Simenon, che riguarderà l’autore del celebre commissario Maigret, e Mistery Kids, alla seconda edizione, una serie di eventi sulla paura dedicati ai bambini al Parco Manzoni. Oggi alle 18 Stefania Viti e Francesco Recami saranno presentati al Grand Hotel Cesenatico, mentre alle 21.30 in piazza Ciceruacchio interverranno Cristina Cassar Scalia e Valerio Varesi. Entrambi gli incontri saranno moderati da Stefano Tura e Luca Crovi.

Giacomo Mascellani