Checco Zalone, stasera si ride Il suo show sull’amore fa il pieno

di Rosalba Corti

Checco è uno di noi, parla la nostra lingua. E forse anche per questo, oltre che per il suo evidente talento,e ogni suo spettacolo fa il tutto esaurito. Anche per l’appuntamento di Cattolica, dove si esibirà questa sera alle ore 21,15, i biglietti sono stati venduti in poche ore, e l’Arena della Regina è pronta ad accogliere Checco Zalone, un fenomeno proprio perché schietto, proprio perché riesce ad incarnare lo spirito dell’italiano medio. Il tutto con sagacia, intelligenza e quel sarcasmo che lo ha reso, il Re dei comici.

Lo spettacolo, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, è totalmente inedito con un mix di musica, racconti, imitazioni e parodie: il tutto accompagnato dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Dopo il ’Resto Umile World Tour’ e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, l’artista pugliese porta in scena uno show con un impianto con una band affiatata, una cantante illuminata, e una scena che ricorda, tra il fondale e la cattedra, un’aula scolastica con il professor Checco che ci instrada tra tutte le varie forme e derive dell’Amore. In occasione del tour, Checco Zalone presenta anche la sua nuova canzone ’Sulla barca dell’oligarca’, un brano scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino.

Ogni capitolo che l’attore comico porta in scena, ha a che fare con l’amore partendo proprio dal titolo dello show ’Amore + Iva’: "L’amore è come l’Iva, è una partita di giro", dice Zalone e attraverso i suoi personaggi, si capisce sempre decisamente da che parte sta: dalla parte giusta. Tanti i capitoli per due ore di spettacolo: ’L’Amore arricchisce’, ma anche ’Amore è follower’ perché chi mi ama mi segua con il trapper con poderoso autotune Ragady, elettrizzante la sua ’Pocoricco’ con passaggi autoriali in ’L’Amore si evolve’ come "quando il maschio cresce la donna si deteriora". Proseguendo, ’Amore è grande musica’ con la parodia di Riccardo Muti che suona la sigla di Pierino (senza il lupo) di Alvaro Vitali, ’Amore e integrazione’ con la trasformazione di alcune hit del nostro patrimonio musicale: ’Fatti mandare dall’Imam a prendere curcuma’ emblematica su tutti. E poi le sue canzoni famose: ’Immigrato’, ’La Vacinada’, ’Brividi’ (trasformata in ’Emorroidi’) e ’Angela’ che tanto hanno fatto ridere per le sue metafore fino alla commovente ’Vincenzina’ di Jannacci. Non mancherà il suo Vasco Rossi dedito ormai più che alla vita spericolata a leggere i bugiardini dei vari integratori e a studiare le analisi del sangue, l’imitazione di Bocelli e tanto tanto ancora.Insomma, impossibile non ridere a crepapelle.