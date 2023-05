Chiaravalle, la lettera inedita di Maria Montessori per i 71 anni dalla scomparsa

Chiaravalle (Ancona), 3 maggio 2023 – Ecco le celebrazioni per i 71 anni dalla morte di Maria Montessori. Sabato alle 18 si terrà un’apertura speciale di Casa Montessori Chiaravalle in cui verrà esposta, in versione originale, la lettera inedita da lei scritta a Guido Molinelli, frutto di un recente ed eccezionale ritrovamento grazie a una ricerca avviata dalla Fondazione Chiaravalle Montessori. A Perugia, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Maria Montessori il 31 agosto 1950, l’allora sindaco di Chiaravalle aveva invitato la sua illustre concittadina a venire in visita nella città natale; e lei gli rispose, in maniera calorosa e commossa, con questa lettera poi protocollata dal Comune di Chiaravalle il 9 settembre, poche settimane prima di quella che fu la sua ultima visita il 7 ottobre 1950. Alle 21, al teatro comunale Valle, andrà in scena lo spettacolo “L’educazione cosmica - L’India di Maria Montessori” che chiuderà la stagione teatrale 2022-2023 promossa dal Comune di Chiaravalle e Amat dopo i precedenti, assai partecipati e applauditi spettacoli. La rappresentazione è dedicata al periodo indiano della scienziata e alla sua intensa collaborazione con Rukmini Devi, la danzatrice che, insieme al marito George Arundale della Società Teosofica di Adyar, la invitò a portare in India la sua attività di educatrice. Con una particolare combinazione di danza, recitazione, video e musica, Giovanna Summo e il gruppo Danza Oggi ci permetteranno di rintracciare la geniale sintesi tra Occidente e Oriente e l’afflato cosmico del pensiero montessoriano. Parteciperà all’evento il Kiwanis Ancona Nord, che devolverà le offerte raccolte nel foyer del teatro a una Ong indiana. Per Casa Montessori ingresso gratuito in turni di massimo 15 persone fino alle 20. Per lo spettacolo serale biglietto intero 10 euro, ridotto 8. Prevendita presso il botteghino del teatro (corso Matteotti, 116 - 071.7451020) negli orari di apertura.