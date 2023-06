’Ciao Mare’, rinasce il tormentone Il celebre brano viene remixato

di Cristina Gennari

Dai Bee Gees ad Elton John, passando per Paul McCartney, Patty Pravo, Mia Martini e, fuori concorso, Lucio Battisti. Cinquant’anni fa i migliori artisti italiani ed internazionali solcavano il palco del Festivalbar per presentare canzoni che avrebbero segnato la storia della musica, da ‘Minuetto’ a ‘Pazza idea’.

Eppure, in quell’estate del 1973 si imponeva nelle classifiche e nelle hit parade anche un altro brano che è diventato nel tempo il simbolo dell’Italia dell’ombrellone, della battigia, delle balere e di tutti quei genuini luoghi comuni che la bella stagione spesso porta con sé. Ritmo incalzante della tipica ‘polka ballerina’ che invitava tutti a scendere in pista unito a un ritornello inconfondibile nella sua semplicità e vitalità, ‘Ciao mare’ non è solo un grande successo a firma Raoul Casadei, scritto insieme a Enrico Muccioli e Al Pedulli dopo aver rivoluzionato l’Orchestra Casadei, ma è il primo vero e proprio tormentone estivo italiano, suonato in ogni bagno e in ogni piazza, emblema dello spirito vacanziero e della fierezza regionale di cui la famiglia Casadei è ambasciatrice assoluta.

E oggi, a mezzo secolo di distanza dal lancio che ha fatto esplodere la febbre del liscio, la canzone si appresta a vivere una nuova giovinezza grazie al remix ‘Ciao mare amore’, in uscita qusto venerdì, realizzato dal diretto erede, da oltre vent’anni al comando dell’orchestra più famosa d’Italia, Mirko Casadei insieme al dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli. Un omaggio alle melodie popolari romagnole che si fonde a contaminazioni house per dar vita a un brano inedito in grado di trasformare il ritmo originale del valzer in quello tipico della dance, ballabile sulle piste delle più moderne discoteche così come nelle intramontabili balere della Riviera.

Il figlio del ‘re del liscio’, sempre on the road per portare il pop-folk tra la gente, e protagonista di una vera e propria rinascita del genere, si misura ora con una nuova prova tra storia e innovazione mentre è impegnato nel tour ‘Ciao mare’, con cui celebra i cinquant’anni del successo discografico. In quest’avventura che vuol far ri-ballare i romagnoli a suon di ‘Ciao, ciao, ciao, ciao mare! Sulla sabbia è nato un fiore Nel mio cuore un grande amore’, è affiancato dal talento di Joe T Vannelli, dj che ha suonato nelle più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, tra i maggiori esponenti della house music e produttore multiplatino di successi come ‘Children’ di Robert Miles, ‘Groovejet’ di Spiller e del remix dei Pink Floyd ‘Another Brick in the Wall’.