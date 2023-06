Claudia Gerini rilegge Califano ll racconto con gli occhi delle donne

’Non escludo il ritorno’ è l’epitaffio che Franco Califano volle scritto sulla tomba, ultimo sberleffo del Califfo, morto il 30 marzo di dieci anni fa. A ricordare la figura e la musica di questo artista fuori dagli schemi sarà questa sera l’attrice Claudia Gerini insieme al Solis String Quartet nel corso di Qualche estate fa, secondo appuntamento de Il Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima (ore 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini). Gerini, protagonista di stagioni cult della televisione e del cinema italiani, che già ha flirtato con la musica in più di un’occasione, presta voce e interpretazione a una galleria di donne che declina al femminile la narrazione del Califfo, personaggio dalla traboccante vitalità ma anche autore di tanti successi, da Tutto il resto è noia a Minuetto. Ognuno dei nove quadri, su testi di Stefano Valanzuolo e con la regia di Massimiliano Vado, si conclude con una canzone, riarrangiata da Antonio Di Francia e affidata al Solis String Quartet.

’Vita, poesie e musica di Franco Califano’, recita il sottotitolo dell’evento: dopo tutto, la sua storia artistica si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana. Per molti la fama del personaggio continua a precedere quella del musicista, come se l’ingombrante ‘Califfo’, dichiarato tombeur de femmes e cultore dell’eccesso, non potesse lasciare spazio al cantautore che ha contributo alla storia della canzone italiana.

‘Qualche estate fa’ cerca di riportare equilibrio fra le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare l’uomo e l’artista, senza pretese né didascaliche né agiografiche. Ne scaturisce un racconto di un’esistenza intensa, avventurosa, non sempre fortunata ma vissuta con una sfrontatezza che può essere considerata seducente o deprecabile a seconda dei punti di vista. Ricca di musica, in ogni caso. I testi di Valanzuolo hanno per protagoniste nove diverse donne, personaggi che rappresentano storie forse di fantasia oppure cantate nei pezzi musicali e narrate nei monologhi; così l’universo femminile, tanto caro a Califano, diventa centrale nel racconto ma sfugge i modelli maschilisti inevitabilmente associati allo stereotipo del ’Califfo’. Tra i brani scelti, anche La musica è finita, La nevicata del ‘56 e, naturalmente, Un’estate fa, cover di un brano francese tradotto da Califano a cui si ispira il titolo dello spettacolo. Posto unico 22 euro; ridotto 20. Info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org