Cocomeri in acqua e dune galeotte

Rosalba

Corti

La spiaggia può essere un mondo a parte, oggetto di studio antropologico. Non tutte le spiagge sono uguali, attraverso le diverse culture, la spiaggia è quel raro spazio pubblico in cui si può trarre godimento dai rituali e dalle tradizioni spesso associate ai cliché nazionali più comuni del paese. Pensate solo all’abitudine degli italiani negli anni Sessanta: le sedie pieghevoli, le melanzane alla parmigiana e l’anguria a mollo in acqua, erano un classico della ’spiaggia libera’, e non solo a Ferragosto. Si tratta di microcosmi stagionali dove tutti esprimono al massimo le proprie bizzarrie, dove ognuno dà sfogo alle proprie esternazioni sotto il solleone, e possono avvenire trattative commerciali inusuali. Come il sesso. Alla spiaggia libera ai confini tra Rimini e Riccione, si dice ci siano scambi di coppie. Il ’si dice’ è d’obbligo, ma sembra che dietro le dune del Marano gli ormoni impazzino. E i cocomeri in acqua siano di altra specie...