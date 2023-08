Colori a riva: è il popolo dell’acquagym

Francesco

Zuppiroli

Musica house o Rn’b. Il volume lo si sente più alto mano a mano che in fila indiana sulla passerella signore e signori si avviano in direzione mare imbracciando manicotti e pedane di spugna e gommapiuma. Che sia scattata l’ora dell’acquagym in spiaggia lo si vede scrutando il mare e vedendo una persona dal fisico asciutto, tonico, insaccato dentro la tutina di poliestere aderente. L’istruttore di acquagym salta all’occhio più che un giubbotto catarifrangente in A14 per i colori sgargianti alla Ken di Barbie che sfoggia mentre di fronte a sé sul filo della bassa marea gli adepti si posizionano al ritmo dei primi "e uno… e due… e uno… " gridati dal microfono appiccicato alla guancia. E mentre gli ‘acquagymnasti’ cercano faticosamente di portare quel ginocchio all’altezza dell’ombelico come suggerisce l’istruttore, i bagnanti sulla battigia guardano e passano. Sussurrano: "noi mai". Ma è solo questione di tempo. Di marea in marea li vedranno passare, manicotto di spugna in mano, filo della bassa marea. "E uno… e due… e uno".