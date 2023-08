Come Acqua al debutto Si parte con Costa e Caccia

Parte domani la prima edizione della rassegna Come Acqua, narrazioni in Valle del Bidente con l’anteprima all’Arena San Domenico di Forlì e che vedrà protagonisti nei dialoghi ideati da Matteo Caccia (foto a sinistra), dall’8 al 10 settembre in Val Bidente, Marco Baliani, Gianumberto Accinelli, Daniela Collu (foto a destra), Francesco Costa, Stefano Nazzi, Luca Sofri. "L’evento raccoglie l’eredità del festival Mosto – precisano gli organizzatori – per dipanarsi lungo il percorso del fiume Bidente mettendo al centro i luoghi - da Forlì a Santa Sofia, passando per Meldola, Civitella e Forlimpopoli – e grazie ai racconti dei protagonisti darsi la possibilità di identificare, promuovere e tutelare le realtà che animano il territorio conducendoci in borghi generosi".

Caccia, insieme ai promotori e ideatori Claudio Angelini e Vania Vicino, mette al centro lo strumento della narrazione come pratica capace di riconnetterci con l’ambiente e generare le storie secolari. Sarà Costa, che ogni mattina legge e racconta i giornali nel suo podcast di successo Morning il protagonista del primo talk di lancio dell’evento domani a Forlì alle 21 all’Arena San Domenico, in dialogo con Caccia. Costa è giornalista e vicedirettore del Post. Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, ha curato il progetto Da Costa a Costa, uno dei primi e più ascoltati podcast giornalistici in Italia. L’evento vede il patrocinio dei Comuni di Forlì, Civitella, Galeata, Santa Sofia, Romagna Acque - Società delle Fonti, e il supporto di Pro Loco Chiusa d’Ercole, Spazi Indecisi, Osteria La Campanara, Fiaschetteria. Organizzazione e amministrazione di Città di Ebla. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: com[email protected]| FB IG @comeacquafestival Oscar Bandini