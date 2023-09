’Come Acqua’: spettacoli e narrazioni lungo il corso di un fiume pieno di vita

Prosegue la rassegna ’Come Acqua’ che si tiene ancora oggi e domani sul territorio forlivese, con narrazioni lungo il corso del Bidente. Stasera alle 21, al Castello di Cusercoli (Civitella di Romagna), Marco Baliani porterà ancora una volta il suo spettacolo teatrale Kohlhaas; doppio appuntamento invece per domani: alle 10,30, all’Acquedotto di Spinadello a Forlimpopoli, Gianumberto Accinelli condurrà una passeggiata tra le acque e le terre di Spinadello per conoscere, ma soprattutto osservare, ciò che spesso nemmeno vediamo: il mondo segreto degli insetti. Come Acqua si concluderà alle ore 18 al Parco Sculture, località Brusatopa (Santa Sofia), con Luca Sofri, che in conversazione con Matteo Caccia racconterà la sua esperienza con Il Post.